Picchia la ex, la morde al naso e l’aggredisce in Questura. Crotonese finisce in carcere

Non è bastato un divieto di avvicinamento ad un 48enne crotonese che, nella mattinata di oggi, nonostante il provvedimento, si è presentato lo stesso a casa dell’ex moglie, dove questa era in compagnia della suocera, l’ha poi raggiunta nella camera da letto e qui l’avrebbe prima colpita in faccia, poi addirittura l’avrebbe morsa sul naso per fuggire subito dopo.

È stata la donna a chiamate la polizia e sul posto, in via Mastracchi, si è precipitata una pattuglia della squadra volanti che ha raccolto la testimonianza della vittima.

Poco dopo gli agenti sono riusciti a rintracciare e bloccare l’uomo nei pressi dell’abitazione della mamma e l’hanno portato in questura dove, accortosi che lì era presente la ex, l’avrebbe di nuovo aggredita.

La donna è stata accompagnata nel Pronto Soccorso cittadino mentre l’ex marito è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento e per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Per lui si sono spalancate le porte della casa circondariale di Crotone.