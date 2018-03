Reggio, il 16 marzo congresso territoriale Uil

Lavoro e legalità. Questi i temi portanti del XVI congresso territoriale Uil – Reggio Calabria che si terrà il 16 marzo nel Centro Congressi del Grand Hotel Excelsior i cui contenuti verranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma il 13 marzo, alle 11, presso la camera sindacale in via Georgia, 16 a Reggio Calabria. Presente all’incontro con gli organi di stampa Nuccio Azzarà (segretario generale provinciale Uil Reggio Calabria).

“Quello del 16 marzo è il Congresso Confederale Territoriale della UIL – spiega Nuccio Azzarà -, la fase culminante del lavoro svolto degli ultimi quattro anni, nel quale verrà fatto un consuntivo dell’attività politica provinciale del periodo. Contestualmente, verranno rinnovati gli organismi che dirigeranno per i prossimi quattro anni la Confederazione, ovvero Segreteria, Tesoreria, Direttivo, Esecutivo e via di seguito. Il primo obiettivo – spiega il Segretario reggino UIL - sarà però quello di interrogarsi su come riuscire a trasformare il Sindacato affinché riesca ad incidere davvero nella società, non come soggetto che vive i processi sociali in maniera passiva ma come soggetto capace di interpretarli”.

Per il Sindacato, il XVI Congresso Territoriale, sarà anche un’occasione per parlare dei problemi e discutere di quella che è la visione della società e il cambiamento in atto, proponendo possibili soluzioni. “Le parole cardini di questo congresso saranno Lavoro e Legalità – prosegue Azzarà -, in particolare le battaglie contro l’illegalità, le stesse che hanno contraddistinto la mia carriera sindacale. Non esiste lavoro se non ci liberiamo da questo fardello. In questa occasione, verrà presentata la sintesi del lavoro delle diverse categorie della UIL”.

“Per esempio, la UILA (Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari) sta portando avanti una battaglia sul Caporalato ma anche una raccolta firme per due leggi di iniziativa popolare, una delle quali relativa alle donne nel mondo del lavoro. E ancora – aggiunge - le battaglie all’interno del settore bancario, da sempre considerato privilegiato, alle prese con una crisi dovuta all’avanzata della tecnologia che rende sempre più ristretti gli spazi lavorativi riservati all’uomo”.

Il XVI Congresso Territoriale del 16 marzo vedrà la presenza, oltre che dei rappresentanti settoriali provinciali, del Segretario Regionale UILP Calabria Alfonso Cirasa, che lo presiederà, e del Segretario Confederale Nazionale Antonio Foccillo che concluderà i lavori.