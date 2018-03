Comune Crotone già al lavoro per l’organizzazione della Fiera Mariana

L'assessore alle Attività Produttive del Comune di Crotone Sabrina Gentile è già al lavoro per l'organizzazione della tradizionale Fiera Mariana del mese di maggio, uno degli eventi più sentiti e partecipati dalla comunità. Si sono già tenuti una serie di incontri tecnici per l'individuazione dell'area e per curare tutti gli aspetti logistici per preparare un appuntamento atteso non solo dalla cittadinanza ma anche dalle migliaia di persone che arrivano a Crotone nei giorni della Festa di Maria di Capo Colonna.

In particolare una delle misure già adottate dall'assessorato è quella relativa alla concessione degli spazi espositivi. Attraverso la sinergia con il nuovo dirigente del settore dr. Pasquale Monea si è stabilito, sia nell'interesse degli operatori commerciali che dei potenziali visitatori della tradizionale fiera che la prenotazione degli spazi potrà essere effettuata solo attraverso iscrizione al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

Il servizio è attivo da un mese è sono pervenute già numerose domande. Tutti gli interessati alla presentazione dell'istanza per la partecipazione alla fiera possono ancora presentare documentazione entro il 16 marzo attraverso il portale www.calabriasuap.it corredando la richiesta con l'apposita documentazione tra cui l'autorizzazione commerciale o scia, copia del documento di identità, la ricevuta di pagamento dei diritti SUAP e copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere agli uffici delle Attività Economiche e Produttive, in V.le Leonardo Gallucci, 109 nei seguenti giorni: lunedì- mercoledì - venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Non saranno ammesse domande non pervenute attraverso questo sistema.

“L'obiettivo dell'Amministrazione Pugliese è fare in modo che questo momento di grande partecipazione popolare sia vissuto in maniera festosa ed alla stesso tempo serenamente. Questo principio vale naturalmente per la cittadinanza ma anche per gli espositori che potranno operare in maniera dignitosa ed ottimale. Attraverso il sistema elettronico avremo il controllo di quanti intendono partecipare alla Fiera Mariana, ci sarà certezza di entrata finanziaria per il Comune di Crotone, si potrà dare una organizzazione logistica efficiente, le regole saranno rispettate anche nell'interesse degli stessi operatori” dichiara l'assessore Sabrina Gentile.