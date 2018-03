Anteas Calabria aderisce alla rete del terzo settore “Crescere al Sud”

Cataldo Nigro

Anteas Calabria ha deciso di aderire alla rete del terzo settore “Crescere al Sud”, la rete associativa del terzo settore nata a Napoli nel 2011 su impulso di “Fondazione con il Sud” e “Save the Children”.

Così dopo la costituzione della Rete a livello nazionale nonchè regionale e del contributo di idee pervenute dai vari soggetti in causa presenti nei territori di Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna al fine di attrarre investimenti da destinare in politiche sociali a favore dei minori, Anteas Calabria ha aderito alla rete condividendo finalità e percorsi operativi atte a favorire il reale cambiamento della vita dei minori del Sud, inoltre pensando al recupero dei tempi sciupati si è impegnata a collaborare per realizzare sviluppo e coesione sociale attraverso l’inserimento nei circuiti della legalità delle giovani generazioni.

Cataldo Nigro -Presidente Anteas Calabria – nel motivare l’avvenuta adesione si è dichiarato disponibile a “collaborare per assumere iniziative, impegni e responsabilità in quanto convinto della valenza dell’iniziativa e certo della impellente necessità di favorire la costruzione di valide e allargate Reti Associative nell’ambito del Terzo Settore allo scopo di utilizzare ogni opportunità per vivere insieme una nuova stagione di conquiste tese ad eliminare le vistose disuguaglianze formative e di vita -oggi- presenti tra i minori nel paese”.