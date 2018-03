Moda Movie, riunione della commissione bozzetti

Si oggi, riunirà lunedì 12 marzo, alle 16.30, in una sala interna del Cosenza Kaffè la commissione di esperti incaricata di selezionare i finalisti di Moda Movie 2018, il fashion contest che premia il talento dei giovani nella moda, nel cinema e nell’arte. “Fashion@work” è il tema di questa 22esima edizione, sul quale si sono cimentati i partecipanti al concorso.

Delle 74 proposte arrivate in sede ne sono state individuate 30, fra le quali l’apposita commissione - presieduta dal direttore artistico di Moda Movie Sante Orrico e composta dalla responsabile del settore Cinema Loredana Ciliberto, dagli stilisti Elisa De Bonis e Giuseppe Cupelli, dall’esperta di Vision&Styling Alessia Mirabelli, dalla rappresentante della giuria junior Alice Orrico e dal direttore artistico del festival “Le strade del paesaggio” Luca Scornajenchi - sceglierà i bozzetti ritenuti più interessanti e attinenti al tema, designando così i quindici finalisti (più due riserve) che avranno il compito di realizzare gli abiti per la passerella finale del concorso, in programma il 12 giugno al teatro “A. Rendano” di Cosenza.

Oltre ad esperti di moda, estetica e comunicazione, la giuria esaminatrice che lunedì avrà il compito di valutare i bozzetti pervenuti vedrà la presenza dell’assessore al comune di Cosenza Rosaria Succurro, della funzionaria del dipartimento Turismo della Regione Calabria Giovanna Merazzi, del consigliere provinciale Marco Ambrogio, della presidente dell’Associazione Sud Italia Trapiantati Rachele Celebre, dei delegati Unical Francesca Pantano ed Eman A. M. Ahmedali.

Inoltre, dieci fra i trenta stilisti che hanno superato la pre-selezione, verranno invitati a realizzare nuovi outfit per il Festival del Fumetto che si svolgerà a Cosenza dal 21 al 23 settembre 2018.