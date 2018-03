Corigliano. Fidelitas e Donne Insieme celebrano la Festa della donna

Dal contributo dell’associazione Fidelitas e Donne Insieme è nata una serata dedicata al gentil sesso nello storico teatro Valente di Corigliano Calabro.

Giuseppe Vena, la professoressa Diamante Bruno e Antonella Grisolia, hanno narrato le storie e le cronache di alcune donne del territorio, in particolar modo di Isabella Morra.

Ad allietare la serata con balli e musiche, sono intervenuti poi i campioni di ballo Sara Felicetti e Christian Malagrinò, che si sono esibiti, lasciando senza parole il pubblico, in vari balletti di cha cha cha, paso doble, rumba e jive.

Tre bellissime coreografie ossia Pinocchio, Madame e Can Can sono state rappresentate dai bambini della scuola di danza "L'Ecolè Des Arts" sotto la direzione della maestra Emanuela Grillo invece per la lettura di alcune poesie, Anna Palermo, Anna Grillo e Luigi Fusaro.

Presente alla serata i dirigenti e gli iscritti dell'associazione sportiva Asd Ares Corigliano ed il mister Gennaro Ferraro che ha illustrato, sul palco, i progetti della scuola calcio settore femminile.

A concludere la manifestazione, la stupenda voce della solista Chiara De Carlo appartenente alla Corale Santa Cecilia, diretta dal Maestro Giuseppe Martino e presentata da Serena Lombardi.