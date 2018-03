Gioia Tauro: ispezione presso la ditta Auto Terminal

All’indomani della ricezione della lettera di denuncia, inoltrata dai dirigenti sindacali Filt-Cgil all’Autorità portuale di Gioia Tauro, che ha ipotizzato l’uso di lavoratori non autorizzati, e quindi il mancato utilizzo dei lavoratori iscritti alla Agenzia di somministrazione di lavoro portuale, è prontamente scattato il sopralluogo ispettivo congiunto dell’Autorità portuale di Gioia Tauro e della locale Capitaneria di Porto presso la ditta Auto Terminal Gioia Tauro.

Nello specifico, lo scorso 5 marzo, i funzionari responsabili della vigilanza e controllo dell’Ente, guidato dal Commissario Straordinario Andrea Agostinelli, insieme ai militari della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, hanno prontamente avviato l’attività d’indagine, recandosi presso il Terminal per svolgere la relativa ispezione a bordo della nave “Hoegh Xiamen”, ormeggiata presso la banchina nord, in concessione alla società Auto Terminal Gioia Tauro per lo sbarco di autovetture.

Obiettivo dell’Ente è stato quello di garantire la corretta osservanza della legge in materia (legge 84/94) e, non ultimo, di tutelare l’operatività dei lavoratori iscritti nel registro della Gioia Tauro Port Agency, l’agenzia di somministrazione del lavoro portuale, di cui, è bene sottolinearlo, l’Autorità portuale è unico socio.

Lo scorso lunedì, quindi, è scattato l’immediato sopralluogo per verificare se, a bordo della nave attraccata al porto in occasione dello sbarco di autovetture e, quindi, in caso di eventuali eccessivi carichi di lavoro, fossero stati reclutati lavoratori estranei alla suddetta Ditta, concessionaria dell’area portuale adibita al servizio del trasbordo di autovetture.

Dall’indagine effettuata è emerso che le operazioni portuali non sono state svolte da personale reclutato dalla Compagnia portuale di Napoli-Pontecagnano-Civitavecchia, ma sono state espletate dai dipendenti della suddetta Società concessionaria e, anche, dal personale dipendente delle imprese portuali Universal Service e Sea Work Service, autorizzate ad erogare servizio portuale presso il Terminal.

Nel contempo, però, al fine di verificare la puntuale applicazione dell’art.18, comma 7, della legge 84/94 (e successive modifiche e integrazioni) sono in corso ulteriori accertamenti per esaminare la sussistenza di eventuali e ulteriori violazioni amministrative a carico della società Auto Terminal Gioia Tauro.