Regione: completata l’implementazione della Banca Dati Percettori

Si è tenuta, presso la Direzione Regionale INPS della Calabria, una riunione operativa tra il dirigente del competente Settore del Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali” della Regione Calabria e i vertici dell’Istituto per fare il punto della situazione sull’attività di implementazione della Banca Dati Percettori, adempimento propedeutico all’utilizzo delle risorse residue per la concreta realizzazione delle politiche attive.

Come previsto nella prima Convenzione stipulata con la Direzione Regionale INPS Calabria, - informa una nota la Regione - è stata completata l’attività di implementazione della predetta Banca Dati e, con le trasmissioni effettuate, sono stati inoltrati sul sistema informativo percettori i dati relativi ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga.

È in fase di perfezionamento la richiesta, alla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell’INPS e alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro, relativa alla certificazione delle risorse residue al fine della stipula della Convenzione definitiva con l’INPS, per poter utilizzare la totalità dei residui in politiche attive.