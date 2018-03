Viola Basket rischia esclusione dal campionato? Nota della società

Dopo la notizia, diffusa dalla stampa, di una presunta irregolarità nella fidejussione richiesta dal regolamento per l’iscrizione al campionato la società di basket reggina divulga una nota:

“Posto che è in corso un accertamento da parte degli organi federali verso cui il Club ripone stima e fiducia ed ha obblighi di rispetto e riservatezza, posto altresì che la Viola Reggio Calabria ha ottemperato a tutti gli adempimenti regolarmente e in assoluta buona fede: qualsiasi irregolarità, presunta o accertata, è da ritenersi non ascrivibile al Club, che ne è totalmente estraneo e, semmai, parte lesa.

Ciò precisato, la Società deplora questa diffusione strumentale di notizie destabilizzanti e si riserva di agire senza indugio in tutte le competenti sedi contro chiunque e a vario titolo dovesse aver leso l’immagine il prestigio e il decoro del Club, considerata la riservatezza a cui devono essere sottoposti argomenti di eventuali indagini ancora in corso di accertamento.”