Cedeva droga vicino scuole, arrestato 20enne a Crotone

Personale della Squadra Volanti della Questura di Crotone ha tratto in arresto stamattina, S.G. 20enne pluripregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Durante un controllo a piedi lungo via Vecchia Carraia, zona frequentata da diversi minori considerata la presenza di diverse scuole, gli agenti di Polizia hanno notato il giovane che, con un repentino passaggio di mano, cedeva una dose di droga ad un ragazzo.

Bloccati entrambi, i poliziotti hanno sequestrato l’involucro contenente la sostanza stupefacente e che nel frattempo era stato gettato a terra.

A seguito di una perquisizione personale S.G. è stato trovato in possesso di altre 5 dosi di marijuana nascoste in un pacco di sigarette e pronte per essere cedute, e banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’azione criminosa.

Il 20enne, dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa del rito per direttissima che si celebrerà nella giornata di domani.