Ladro incallito arrestato dalla Polizia a Catanzaro

F. A. 33enne di Catanzaro è stato fermato da personale in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Su di lui pendono innumerevoli denunce per furto.

Era già stato denunciato in stato di libertà diverse volte per il reato di furto, il penultimo episodio risale al primo pomeriggio di domenica 4 marzo, ma l’ultimo colpo, nella tarda mattinata di martedì 6 gli è stato fatale perché è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti per il reato di tentato furto aggravato.

L'uomo, già ben noto alle forze dell’ordine, avrebbe tentato di commettere un furto scassinando la serratura della portiera di un veicolo appartenente ad una ditta edile, il tutto nell’affollato centro storico di via Alessandro Turco.

Il furto è stato sventato direttamente dagli operai che stavano lavorando in un cantiere limitrofo alla via interessata e che hanno sorpreso il malvivente armeggiare alla portiera del mezzo.

Sul posto, è intervenuta una Volante della Polizia, che ha individuato ed identificato immediatamente il giovane e trovato e sottoposto a sequestro il grimaldello utilizzato per forzare il veicolo, di cui l'uomo si era appena disfatto.

Dopo aver ricostruito i fatti ed al termine degli accertamenti, gli Agenti hanno deferito il ladro all'Autorità Giudiziaria, posto a disposizione del P.M. di turno agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta nella mattinata odierna.

A seguito della quale è stato confermato l’arresto, mantenendo il provvedimento in atto dell’obbligo di presentazione in determinate ore del giorno, e per più volte, a un determinato ufficio di Polizia Giudiziaria.