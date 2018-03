Guglielmelli replica ai dg del Pd: “A chiederlo è la mailing list di Guccione”

Guglielmelli

“A chiedere le dimissioni di Matteo Renzi è una mailing list del consigliere regionale Carlo Guccione. Molti dei firmatari chiedono oggi le dimissioni di Matteo Renzi dopo che in campagna elettorale non hanno fatto mistero di non votare Partito Democratico. Le bacheche social di costoro sono ancora intasate di appelli al non voto al Pd. È evidente la strumentalità di Carlo Guccione ed il suo chiaro tentativo di avvelenare un dibattito che dovrà essere molto serio e rigoroso per analizzare le cause di una grave e pesante sconfitta elettorale subita”. È quanto scrive Luigi Guglielmelli, segretario provinciale PD Cosenza.

“A questo fine sono convocati gli organismi dirigenti e, di fatto, è aperto il congresso straordinario nazionale e quello regionale. La strumentalità di Carlo Guccione è resa evidente dal fatto che Matteo Renzi si è già dimesso come ha riconosciuto pubblicamente Andrea Orlando, leader di DEMS. Quello di Guccione è più un tentativo di reclutamento forzoso di truppe da schierare in uno scontro di lotta politica personalistica che non una leale volontà di dare un contributo positivo per affrontare la grave crisi che investe la funzione del Pd. Posizioni così provocatorie hanno il solo fine di picconare la comunità del Pd in coerenza con quanto molti dei firmatari hanno già fatto esplicitamente in campagna elettorale al fine di contribuire alla sconfitta del Pd”.