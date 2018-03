Anas, prosegue la manutenzione stradale tra Frascineto e Altilia

Giunge da Anas la comunicazione che a partire da domani saranno avviati gli interventi di manutenzione della pavimentazione stradale in corrispondenza dello svincolo di Cosenza sud dell’Autostrada A2 ‘del Mediterraneo’.

La manutenzione rientra nella prima tranche degli interventi di risanamento della pavimentazione previsti sull’Autostrada A2 “del Mediterraneo” e consiste nella ricostruzione degli strati profondi della sovrastruttura stradale e nella realizzazione di nuovo asfalto drenante.

Per le festività pasquali sarà resa fruibile al traffico la carreggiata sud, nel tratto Cosenza Sud – Altilia, tra i territori comunali di Cosenza, Mendicino e Dipignano, sulla quale sono in avanzata fase di esecuzione gli interventi di manutenzione del corpo stradale e di riqualificazione delle gallerie avviati lo scorso anno.

Gli interventi in carreggiata sud hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione stradale e la sostituzione dei giunti, l’esecuzione di opere di protezione passiva, reti corticali e barriere paramassi, la riqualificazione delle gallerie con interventi di miglioramento delle caratteristiche illuminotecniche e di regimentazione idraulica.

Sono in corso di ripresa nel tratto compreso tra Altilia e Rogliano in carreggiata nord analoghi interventi necessari alla manutenzione della pavimentazione e dei giunti che, a seguire, verranno estesi anche nel tratto da Rogliano a Cosenza, dopo le festività Pasquali, una volta completate le corrispondenti lavorazioni in galleria in corso di esecuzione in carreggiata sud.