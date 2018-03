Nuova iniziativa Fidelitas: make up gratuito

Dal taglio e pettinatura dei capelli, al trucco del viso, alla ricostruzione e manicure delle unghie nella riuscitissima giornata del make up gratuita a favore della cittadinanza coriglianese.

Alla manifestazione organizzata dai soci della Fidelitas hanno partecipato in tanti.

Il presidente Giuseppe Vena dell’associazione ci ha tenuto per l’occasione a ringraziare il signor Marmorea Pompeo per aver donato i prodotti di bellezza occorrenti allo svolgimento dell'evento e tutti i parrucchieri Pasquale Curia, Pettinato Antonella, Domenico (Mimmo) De Simone , Antonella Godino, Fabiola De Simone, Antonio Cozza, Maria Tarantino e Francosimo Sanseverino nonchè le estetiste e truccatrici Alessia Sorbo e Margherita Malagrinò che hanno contribuito amettere in pratica l'idea.

Un'iniziativa rivolta “a tutte quelle donne che non hanno la possibilità economica di poter accedere quotidianamente ai trattamenti di bellezza”- ha dichiarato Vena.

Durante il corso della manifestazione si sono esibiti, per allietare l'evento, con il canto Gennaro Celestino, Chiara De Carlo e Pino Salimbeni sotto la presentazione di Serena Lombardi.