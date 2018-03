Torromino (Fi): ottimo risultato nel crotonese, “ora prendiamoci la Regione”

Sergio Torromino

Forza Italia con la coalizione di centrodestra “ha indiscutibilmente vinto le elezioni politiche nazionale del 4 marzo; ha conseguito oltre il 37% dei consensi ed ha espresso oltre 260 deputati ed oltre 135 senatori! Un grande risultato complessivo, il quale probabilmente ci porterà al Governo del Paese”.

A sostenerlo è il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Crotone Sergio Torromino che si analizzando i dati territoriali, ha voluto ribadire come gli Azzurri, sempre a Crotone, abbiano ricevuto “un consenso – dice - molto sopra la media nazionale e quindi sono da considerarsi ottimi e solidi risultati il circa 21% dei voti conseguiti dalla lista Forza Italia in Calabria ed il circa 20% conseguito nel territorio della provincia di Crotone”.

“Se consideriamo le condizioni socio-economiche talmente critiche da far esprimere una ondata di voti di protesta antipolitica, conseguenza di coloro che hanno governato negli anni passati – continua Torromina - bisogna leggere positivamente il risultato che è stato raggiunto in provincia di Crotone. Solo 10 mesi fa – prosegue - il partito di Forza Italia in provincia … era un cumulo di macerie politiche ma dal 22 aprile 2017 è stato nominato un nuovo gruppo dirigente” che ha iniziato a lavorare ed a ricostruire “impegnandosi nei territori con una incessante e produttiva attività di ascolto e di consolidamento”.

Per il coordinatore provinciale, dunque, ed in questo scenario la tappa del voto alle appena trascorse elezioni politiche rappresenterebbe un test intermedio, “una verifica – afferma - delle attività svolte ed uno slancio verso le future sfide che a breve ci impegneranno a partire dalle prossime elezioni amministrative e regionali”.

Torromino a questo punto ha voluto ringraziare tutti i sostenitori della provincia “che durante questa campagna elettorale – ricorda - sono stati vicino al partito di Forza Italia; ci hanno sostenuto con passione e con un grande apporto di consenso e di voti espressi, siamo orgogliosi di rappresentarli e ci spronano a continuare a camminare uniti verso una nuova e buona politica per il territorio crotonese.”

Il coordinamento, in fine, si dice certo di avere espresso rappresentanze istituzionali come i parlamentari eletti, che accresceranno l’efficacia dell’azione politica del coordinatore Torromino consentendo a tutto il gruppo dirigente provinciale, con la partecipazione dei Giovani e di concerto con i coordinatori cittadini, “di lavorare positivamente per giungere alla conquista del prossimo governo della Regione Calabria”.