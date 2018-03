Il manto stradale viscido ha fatto finire in parte fuori strada il rimorchio di un autoarticolato. È accaduto stamattina in località Montecovello di Girifalco, nel catanzarese, e sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento locale per recuperare il mezzo e che sono ancora al lavoro per rimetterlo sulla carreggiata tramite un’autogru. Fortunatamente non vi sono stati feriti.