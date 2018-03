San Gregorio. Pistolettate contro un portone, donna ferita ad una caviglia

Due colpi di pistola esplosi in pieno giorno, all’ora di pranzo. Ad esser stato preso di mira il portone di casa di una donna, una 66enne (L.G.), in via Scesa di San Nicola di San Gregorio d’Ippona, nel vibonese, rimasta tra l’altro ferita dopo che uno dei proiettili ha infanto un vetro è l’ha colpita ad una caviglia.

Soccorsa è trasportata nell’ospedale del capoluogo le è stata riscontrata una frattura al malleolo; dopo le cure è stata dimessa.

Una vicenda, su cui ora stanno indagando i carabinieri della compagnia di Vibo e della stazione locale che stanno anche vagliando la posizione di un uomo.