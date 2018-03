Gli sequestrano l’auto, si oppone alla polizia: pregiudicato finisce in arresto

Resistenza a pubblico ufficiale: questa l’accusa con cui la polizia di Reggio Calabria ha arrestato un 26enne del posto, Francesco Bevilacqua, pregiudicato per furto e già sottoposto ai domiciliari, ultimati appena lo scorso 9 febbraio.

Ieri sera, a seguito di una segnalazione al 113 che comunicava la presenza in centro città di un’autovettura con tre soggetti sospetti a bordo, una pattuglia della Volanti è arrivata in zona, in piazza Carmine, e dopo aver controllato le tre persone ha deciso di verificare anche la vettura, condotta da Bevilacqua, accertando diverse irregolarità al Codice della Strada. Il 26enne, però, appreso che gli agenti gli avrebbero sequestrato l’auto avrebbe opposto resistenza.

Nella stessa giornata, sempre la squadra Volanti, ha anche arrestato, per minaccia e lesioni personali, un 39enne, eseguendo a suo carico una misura di custodia cautelare in carcere.