Buttavano le lettere tra le erbacce, denunciati tre dipendenti delle poste private

Invece di consegnare, per conto della loro società di posta privata, ben 157 plichi dell’A.S.P., buttavano le lettere sul ciglio della Strada Provinciale 23, nel tratto chiuso a causa delle frane di questo autunno.

Per questo motivo i Carabinieri di Joppolo hanno denunciato tre dipendenti di una società di posta privata: un 41enne di Ionadi, un 33enne di San Gregorio d’Ippona ed un 32enne di Vibo Valentia, responsabili di sottrazione di corrispondenza.

I militari, durante un servizio di perlustrazione, hanno notato le lettere e, appena le condizioni di sicurezza lo hanno permesso, hanno recuperato tutto il materiale scoprendo che, in questo caso, era stata violata non solo l’integrità della corrispondenza postale ma anche il diritto alla salute ed alla prevenzione dei cittadini di tutta quell’area, visto che si trattava di convocazioni per donne del circondario per poter effettuare i controlli oncologici di prevenzione del tumore al seno.

Dopo aver comunicato all’Asp quanto verificato, i militari hanno sequestrato tutte le lettere, informando della questione l’A.G.