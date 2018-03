“Miss mamma italiana 2018”: successo per la prima tappa

Successo per la tappa di “Miss Mamma Italiana” in Calabria e nella Sibaritide. Sul podio 8 mamme della provincia di Cosenza. Nel salone delle feste dell’Hotel Sala Ricevimenti “Miramare” in località Thurio tra i comuni di Corigliano Calabro e Sibari, si è svolta la prima selezione calabrese, valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2018”, nella serata di sabato 3 marzo, organizzata in maniera eccellente da Mimmo Luzzi e Anna Celestino (Centro “Bellessere”).

Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casual ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo mariti e figli. La giuria, per l’occasione, ha proclamato vincitrice della selezione Elena Russo (39 anni), istruttrice fitness, di Corigliano Calabro (CS), sposata da 12 anni con Francesco Santo e mamma di Angela e Fabiana (rispettivamente di 11 ed 8 anni).

Elena è una dolce e simpatica mamma con capelli castani e occhi marroni, con la passione per i viaggi. Altre le mamme premiate: “Miss Mamma Italiana Dolcezza” Stefania La Rocca (37 anni), casalinga, di Corigliano Calabro (CS), mamma di Vincenzo, Teresa, Francesca ed Annamaria (di 12, 5 e 2 anni); “Miss Mamma Italiana Solare” Antonietta Sammartino (33 anni), Oss, di Taranto, mamma di Giovanni e Daniel (di 12 e 6 anni);

“Miss Mamma Italiana Glamour” Mimma Logroio (38 anni), casalinga di Talsano (TA), mamma di Giacomo e Damiano (di 15 e 13 anni); “Miss Mamma Italiana Eleganza” Anna Pomilio (33 anni), parrucchiera di Corigliano Calabro (CS), mamma di Paola di 8 mesi; “Miss Mamma Italiana Radiosa” Gilda Avolio (31 anni), commessa di Corigliano Calabro (CS), mamma di Chiara e Giovanni (di 9 e 6 anni); “Miss Mamma Italiana Sorriso” Viviana Picciarelli (39 anni), casalinga di San Giorgio Jonico (TA), mamma di Davide e Chiara (di 10 e 7anni); “Miss Mamma Italiana Sprint “Rossella Durante (39 anni), commerciante di Corigliano Calabro (CS), mamma di Simone ed Alessio (di 19 e 13 anni);

“Miss Mamma Italiana in Gambe” Roberta Panarelli (29 anni), casalinga di Taranto, mamma di Saverio, Gaia e Morena (rispettivamente di 9, 7 e 4 anni); “Miss Mamma Italiana Simpatia” Gelsomina De Vincenti (30 anni), bracciante agricola di Corigliano Calabro (CS), mamma di Nives e Nathan (di 5 e 2 anni); “Miss Mamma Italiana Simpatia” Mimma Busciecchio (41 anni), operaia di Taranto, mamma di Gaia, Giorgia e Greta (rispettivamente di 12, 9 e 5 anni). Per la categoria “Miss Mamma Italiana GOLD” (categoria riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), la vittoria assoluta è andata ad Anna Gargiulo (53 anni), onicotecnica, originaria di Corigliano Calabro (CS), residente a Francoforte (in Germania), mamma di Elena ed Angelo (di 33 e 30 anni).

Per l’occasione, inoltre, è stata assegnata anche la fascia “Miss Mamma Italiana YOUNG” (per le mamme con meno di 25 anni), andata a Lucy Congiu (20 anni), casalinga di Corigliano Calabro (CS), mamma di Maria di 2 anni. La manifestazione è stata presentata, magistralmente, da Paolo Teti ideatore e Patron del Concorso; mentre il make-up e le acconciature, sono state curate dal qualificato staff di Anna Celestino del “Centro Bellessere”. Bravi, tra l’altro, i diversi artisti che si sono esibiti, con grande bravura, nel corso della serata.

Una performance artistica che, ad ogni modo, è stata apprezzata, con lunghi applausi ed ampi consensi di critica, da quanti hanno preso parte all'evento. Miss Mamma Italiana è un’idea TE.MA. (Organizzazione spettacoli) di Paolo Teti, Concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, con fascia “Miss Mamma Italiana Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni. Lo scopo principale del Concorso è quello di valorizzare al massimo la figura della donna e, in modo particolare, quello della mamma.

Colei che, con grande amore e dedizione, si occupa dell’educazione dei figli, della cura della casa e non solo. Miss mamma Italiana ha nel suo intento uno sguardo più profondo, un’attenzione che oltre alla bellezza delle partecipanti coglierà l’espressione più completa della loro personalità, perché la mamma eletta sia la fusione di tutte le identità materne del Paese. Le aspiranti Miss, dopo aver superato brillantemente la prova della passerella, si sono soffermate con il bravo presentatore parlando della famiglia, del lavoro, dei loro hobbies, del mondo che li circonda e si sono cimentate in simpatiche prove di abilità come: cantare, recitare una filastrocca, ballare assieme ai figli e eseguire il cambio del pannolino.

Prove che hanno entusiasmato, in modo particolare, il numeroso pubblico presente nella sala ricevimenti del Ristorante “Miramare” il località Thurio. Soddisfatti, infine, gli organizzatori per la buona riuscita del primo appuntamento in Calabria, precisamente nella Piana di Sibari, in cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi.