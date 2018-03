Rendano. Un cast selezionato per “Sogno di una notte di mezza estate”

Prosa, dai grandi classici agli autori contemporanei e poi, commedie e musical questi gli ingredienti del cartellone ideato da “L’AltroTeatro” dagli operatori dello spettacolo Enzo Noce, Giuseppe Citrigno e Gianluigi Fabiano e finanziato dalla Regione Calabria.

Stefano Fresi, Giorgio Pasotti, Violante Placido e Paolo Ruffini compongono l'eccezionale cast di “Sogno di una notte di mezza estate” diretto dal regista teatrale e cinematografico Massimiliano Bruno debutteranno domani alle 20:30.

Una messa in scena con sorprendenti innovazioni come possono esserle le musiche travolgenti di Roberto Procaccini e le coreografie di Annalisa Aglioti. Straordinaria la strampalata compagnia degli Artigiani, composta da Maurizio Lops, Rosario Petix, Stefano Fresi, Dario Tacconelli e Zep Ragone.

Un vero e proprio teorema sull’amore ma anche sul nonsense della vita degli uomini che si rincorrono e che si affannano per amarsi, che si innamorano e si desiderano senza spiegazioni, che si incontrano per una serie di casualità di cui non sono padroni. Mito, fiaba e quotidianità si intersecano continuamente senza soluzione di continuità all’interno di questa originale versione del noto testo shakespeariano.