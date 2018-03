Taranto. Trofeo Optisud, cinque premi vanno al Club Velico di Crotone

È il Club Velico Crotone ad aver conseguito 5 premi durante le gare del Trofeo Optisud 2018 che domenica scorsa si sono disputate nelle acque di Taranto.

Tra i 102 partecipanti Juniores 4° assoluto e premiato, il capitano della squadra, Mauro Ruperto, seguito dalla sorella Alice Ruperto 11^ assoluta e premiata come 1^ Femmina Juniores. Il premio quale 3^ Femmina Categoria Juniores è andato a Marta Marafioti, 14^ assoluta, protagonista insieme alla compagna di squadra Angela Lumare (45^ assoluta) di due buonissime prestazioni, considerato che entrambe sono al primo anno nella Categoria.

Al primo anno nella Categoria Juniores anche Michele Cavallo, 91° assoluto. Tra i Cadetti (76 partecipanti in tutto) portano a Crotone il premio per il 5° posto Assoluto maschi Francesco Balzano e per il 5° posto femmine Marta La Greca.

Degne di nota anche le prestazioni di Giuseppe Gaetano (14° assoluto), Simone Bubba (19° assoluto) che dopo la squalifica del primo giorno ha recuperato egregiamente nelle ultime due prove e di Andrea Spatolisano (43^ assoluta).

Infine una menzione particolare va al vivaio del Cvc e ai suoi allenatori, Alessio Frazzitta e Danilo Suppa, che completa tutte e quattro le prove dimostrando grinta e carattere: Simone Paturzo, classe 2009, 50° assoluto; Francesco Marafioti, classe 2009, 61° assoluto; Carla Calfa, classe 2008, 62^ assoluta; Francesco Graziani, classe 2009, 69° assoluto.

“La squadra sta crescendo tutta e si vede dal comportamento in acqua anche dei più piccoli” - così ha dichiarato il Presidente Francesco Verri al ritorno dalla trasferta.

Prossima tappa del Trofeo, il 7 e l’8 aprile, a Castellammare di Stabia.