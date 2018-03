Pallavolo, ennesima sfida terminata al tie-break per la Provolley

Montalto-Provolley 3-2

(Parziali: 25-15, 25-19, 17-25, 18-25, 15-18)

Montalto: Aiello, Bozzo, D’Alife, Falbo, Fiorino, Gonnelli, Iannace (Libero), Lupia, Mazzuca, Pulice, Rota.

Provolley: Alfieri, Calabretta, Falbo (Libero), Logozzo, Longo, Pelaia, Riganello, Vrenna. Allenatore: Celico.

Arbitri: Braile e Cupello.

Una partita combattuta, giocata al massimo delle possibilità da entrambe le squadre e che ha visto imporsi di misura il Montalto all’ennesima sfida terminata al tie-break per la Provolley, addirittura la decima in questa stagione.

I pitagorici avrebbero dovuto vincere per mettere la freccia in classifica e guadagnarsi una posizione utile per i play-off, ma a due giornate dal termine ancora tutto è possibile visto che il quarto posto è distante solamente due punti.

La squadra di mister Celico farà di tutto per agguantare un risultato che sarebbe davvero straordinario, anche se sportivamente fino ad ora si è fatto il massimo e non c’è davvero nulla su cui recriminare. Certo, chiudere la stagione con la partecipazione ai play-off sarebbe il giusto premio per i ragazzi, il mister e naturalmente la società.

Per quanto riguarda la gara di Cosenza partono meglio i padroni di casa che hanno voglia di chiudere immediatamente i giochi e fanno la voce grossa sia nel primo set che nel secondo parziale. Quando la gara sembra incanalarsi verso una certa direzione arriva veemente la reazione della Provolley che in meno di un’ora pareggia i conti e si porta al quinto set.

Qui le energie sia fisiche che mentali vengono un po’ meno, ne approfitta il Montalto che porta a casa un set importantissimo che gli consente di allungare di un punticino in classifica, cosa non da poco visto che in testa sono racchiuse tantissime squadre in pochi punti.

“I ragazzi hanno dato il massimo -afferma Salvatore Celico - questa volta davvero non posso rimproverargli nulla, manca poco al termine della stagione regolare, noi cercheremo di ottenere il massimo degli ultimi impegni. In ogni caso sappiamo di aver disputato una stagione al di sopra delle aspettative”.