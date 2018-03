Elezioni amare per Mancini jr. Per lui né Camera e né Regione

È rimasto a bocca asciutta Giacomo Mancini junior. Sì, perché l’avvocato cosentino non è stato eletto alla Camera. E non solo. Non riuscirà a sedere neanche tra gli scranni della Regione. Il nipote dello storico leader del Partito socialista italiano è stato candidato nel collegio uninominale di Cosenza con il Partito democratico, ma è anche il primo dei non eletti di Forza Italia alle Regionali 2014, e in questa veste sarebbe potuto entrare in consiglio regionale se fosse stato eletto al Parlamento il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Fausto Orsomarso, che lo precedeva nella lista forzista alle Regionali.

Tuttavia le condizioni non si sono verificate, Mancini jr è stato infatti sconfitto nel collegio uninominale di Cosenza alla Camera e non approderà in Consiglio regionale in quanto Orsomarso non è stato eletto con FdI a Montecitorio.