Diritti comunità Lgbtqia, convegno ad Arcavacata

Si terrà domani nella sala stampa dell’Università ad Arcavacata, il convegno dedicato al tema dell’inclusione delle persone facenti parte la comunità LGBTQIA all’interno degli atenei italiani e nello specifico quello cosentino. L’incontro, dal titolo Università Arcobaleno, vedrà la presenza di Paolo Valerio, Ordinario di Psicologia Clinica dell’Università di Napoli “Federico II”. Da anni si occupa di ricerca e clinica nell’area dell’identità di genere, Marco Marchese, dell’Associazione Radicale Certi Diritti e Riccardo Cristiano, Presidente di Liberi.tv nonché attivista per i diritti civili in Calabria, quest’ultimo intervistato dichiara: sarà una giornata importante, lo scopo delle persone coinvolte è quello di creare un ponte, dare delle risposte valide, a chi, ancora oggi, subisce lo stigma sociale della discriminazione.

Le precedenti esperienze dei professionisti chiamati a intervenire, saranno la chiave di volta per comprendere quanto le differenze reciproche possano arricchire la propria crescita individuale. Liberi.tv promuove da anni il dialogo, non a caso nel logo vi è l’aggiunta della scritta “liberi spazi di parola”. Come attivista per i diritti civili della comunità LGBTQIA confido nella possibilità che solamente unendo le forze, si possa giungere ad una società più giusta e democratica, dove le differenze siano valorizzate e diventino fonte generatrice di positività.