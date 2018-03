Giovane ucciso a Sorianello: disposta autopsia, informata la Dda

I carabinieri di Serra San Bruno stanno indagando a pieno ritmo per far luce sull'omicidio di Bruno Lazzaro, 27 anni, ucciso ieri sera con un colpo di coltello all'addome.

I carabinieri hanno interrogato l'altro giovane che si trovava in macchina con la vittima il quale ha solo raccontato che il 27enne è stato aggredito da altri giovani che non avrebbe riconosciuto. Pochi gli elementi raccolti grazie al testimone oculare del delitto.

La vittima è giunta in ospedale a Vibo ma per lui non c’è stato nulla da fare. La Procura di Vibo Valentia ha disposto l'autopsia che è ancora in corso. Il delitto potrebbe inquadrarsi - scrive Agi - nella guerra di mafia fra i clan Loielo ed Emanuele che da anni insanguina le Preserre vibonesi.

Il fascicolo d'indagine potrebbe quindi presto transitare dalla Procura di Vibo Valentia a quello della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.