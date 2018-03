Trofeo Optisud, buon piazzamento per gli atleti della Lni

Sono stati circa 200 i velisti crotonesi della Lega Navale che nello scorso weekend a Taranto hanno gareggiato durante la prima tappa del Trofeo Optisud.

Degna di nota è Eliana Siniscalchi 19esima in classifica generale, e seconda tra i cadetti femminile. Fra gli altri cadetti della Lega navale di Crotone, Mattias Zappia si è classificato al 54esimo posto, Nicola Longobucco, 59^, Angela Longobucco 74^. Tra gli juniores, sempre per i colori della Lega navale di Crotone, Alessandra Calabretta si è posizionata all'81^ posto. Anche quest'ultimo ottimo risultato, considerato che per la Calabretta è il primo anno tra gli juniores

Eliana Siniscalchi e Alessandra Calabretta sono allenate dall'istitutore della Lni Crotone Marco Lentini, mentre Mattias Zappia, Nicola e Angela Longobucco da Giacinto Tesoriere, direttore sportivo della Lni.

Proseguirà anche nei prossimi mesi l'impegno dei velisti e del team sportivo della Lni Crotone.