In vista dei recenti risultati elettorali per Vincenzo Tamburi, consigliere provinciale e Sindaco di San Basile si profila per i nuovi onorevoli “una bella sfida” al servizio del Paese.

“È tempo di raggruppare tutte le buone forze presenti sui territori per far rinascere un nuovo centrosinistra. Auguro buon lavoro ai nuovi onorevoli calabresi" - ha affermato Tamburi in una nota.