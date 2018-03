Al Musmi la premiazione degli studenti del concorso “Il sorriso amaro”

Con la premiazione prevista per mercoledì 7 marzo alle ore 11 nella Sala Conferenze “Giuditta Levato” sita nel Museo Storico Militare di Catanzaro, arriva a conclusione concorso a premi denominato “Il sorriso amaro”, organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, guidata dal presidente Enzo Bruno, e la Provincia Autonoma di Trento. Il concorso, dedicato al rapporto tra grafica ed illustrazione e guerra, è stato centrato sul disegno come forma di comunicazione, in particolare satirica ed ironica, capace di offrire orientamenti, suggestioni, messaggi visivi al pubblico in generale per sensibilizzarlo sugli orrori della guerra e delle guerre e per favorire la cultura della pace.

L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito della Mostra evento “A colpi di matita – La Grande Guerra nella Caricatura” che si è svolta al Musmi di Catanzaro dal 24 ottobre fino al 3 dicembre 2017, e ha proposto una interessante rassegna delle illustrazioni e ironie sul primo conflitto mondiale. Il concorso “Il sorriso amaro” – che ha avuto anche il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale Calabria - prevede una selezione delle opere pervenute da parte di una Giuria qualificata e un evento di premiazione dei vincitori.

Al concorso hanno partecipato gli studenti delle scuole secondarie superiori della provincia di Catanzaro, con un massimo di due opere inedite e in originale, di dimensioni e tecnica libere, in forma d’arte visiva nelle seguenti tipologie di materiale: pittura, grafica, scultura e fotografia. Appuntamento, quindi, a mercoledì 7 marzo con le scuole che hanno partecipato e i partecipati vincitori che riceveranno il premio dal presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, e dalla direttrice del Museo, la dirigente provinciale Rosetta Alberto.