Usava negozio come deposito per il pesce senza alcuna autorizzazione. Sanzionato

Non è stato in grado di fornire alcuna documentazione che legittimasse la commercializzazione di prodotto ittico per il proprio locale, né tantomeno quella sanitaria per il deposito e il successivo trasporto di un furgone isotermico nelle adiacenze del locale ed utilizzato dallo stesso proprietario.

Per questo motivo il titolare di un negozio di Reggio Calabria è stato multato dalla Guardia costiera per 6mila euro e l’Asp del capoluogo ne ha disposto la chiusura per l’assenza dell’autorizzazione sanitaria alla vendita. Il prodotto ittico ispezionato, invece, è stato giudicato idoneo al consumo umano.

Questo quanto appurato durante dei controlli previsti dal piano nazionale “focus ‘ndrangheta 2018” ed eseguiti dal personale militare della Capitaneria di porto di Reggio Calabria con i militari della sezione operativa navale Roan della Guardia di Finanza.

I militari, impegnati già da diversi giorni in un monitoraggio costante, nella notte tra il 27 e il 28 febbraio scorsi sono intervenuti in un negozio del centro città adibito a deposito di prodotto ittico e qui il titolare non sarebbe riuscito a fornire alcuna documentazione, e per questo è stato multato.

Lo scorso anno, sempre nell’ambito Focus, i militari erano intervenuti presso un’altra sede sociale di proprietà dello stesso uomo e in quella occasione è stato denunciato, mentre è stato sequestrato un ingente quantitativo di prodotti ritrovati in cattivo stato di conservazione.

Il locale commerciale, per le gravi inadempienze riscontrate sotto il profilo igienico-sanitario, è stato oggetto di una ordinanza di chiusura da parte della competente ASP.