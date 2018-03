Da Crotone passa il futuro dell’Atletica calabrese

Grande successo a Crotone per la terza tappa del Campionato Fidal Calabria Cross, nelle categorie giovanili esordienti, ragazzi, cadetti ed allievi. La gara, promossa dalla Scuola Atletica Krotoniate – Sakro si è svolta ieri, domenica 4 febbraio e ha visto la presenza di 100 piccoli atleti che hanno gareggiato nella splendida corsa campestre, percorrendo in base alla propria età le varie distanze gara: 300m – 500m – 800m – 1Km – 1,5Km – 2Km – 4Km.

La Scuola Atletica Krotoniate è riuscita così a promuovere un evento di altissimo livello, grazie alla grande sinergia con il Comune di Crotone, l’Fc Crotone, la Federazione, gli sponsor e i partner. La società crotonese con il suo staff dal Presidente Gianfranco Screnci, passando per il Coach Scipione Pacenza, il dottore Luca Pugliese, Francesco Palmieri, Luigi De Biase, Cesare Laterza, Marco Tricoli e gli altri numerosi Soci e Atleti di ogni età ha lavorato sodo per permettere alle società di gareggiare in un ottimo contesto sportivo e ambientale.

Questa terza e penultima tappa di campionato Calabria Cross Rag./Cad. ha permesso di vedere all’opera i migliori giovani atleti calabresi, che, insieme alle loro società, stanno disputando con massimo impegno tutte le tappe, che si concluderanno il 25 marzo a Palmi, dove sarà proclamato il vincitore e la vincitrice Ragazzi/e - Cadetti/e e le migliori società per piazzamenti finali.

Nel Cross Città di Crotone, categoria Ragazze sulla distanza di 1Km, ha vinto la medaglia d’oro Sofia Francesca Filice della Cosenza K42, seguita da Vanessa Staffa della Tiger Running Club, medaglia di bronzo per Chiara Gladych della Fiamma Atletica Catanzaro. Nella categoria Ragazzi, 1,5 Km, primo posto per Luigi Martino dell’Atletica Gioia Tauro, medaglia d’argento Mattia Buffone della Dojo Judo Running CS, terzo posto e bronzo per Andrea Martino dell’Atletica Gioia Tauro. Nella categoria Cadette prima Linda Savaia della Cosenza K42, seguita dalla compagna di squadra Namy Cortese, bronzo per Ilaria Garofalo della Milonrunners. Tra i Cadetti, nella distanza di 2Km, medaglio d’oro a Bernardo Verteramo della ASD Zagara di Reggio Calabria, argento sempre per la società reggina con Christian Renzo Valente, chiude il podio al terzo posto Pasquale De Fazio dell’Atletica Amica.

Oltre alle categorie ufficiali del campionato Calabria Cross Rag./Cad., hanno corso a Crotone anche decine di giovani e giovanissimi Esordienti e Allievi, alcuni anche alla loro prima esperienza, contribuendo così a fare della manifestazione sportiva una splendida giornata di sana attività fisica e agonistica. Prossimo appuntamento programmato nella città pitagorica sarà il 15 aprile con la StraCrotone, www.stracrotone.it , tornata lo scorso anno dopo 28 anni di assenza grazie al grandissimo lavoro della cooperativa HERA ORA, partner della Scuola Atletica Krotoniate, e che quest’anno sarà tappa ufficiale di campionato FIDAL sulla distanza di 10Km, mentre chiunque potrà partecipare alla corsa ad andatura libera sul giro di 5Km.