Insospettabile: in camera una centrale della droga, sequestrati 3,5 chili di marijuana

Un 35enne incensurato di Paola, nel cosentino, è finito in arresto dopo che i carabinieri hanno scoperto che aveva trasformato una stanza della sua casa in affitto in una centrale di produzione di droga vegetale.

I militari vi hanno trovato dieci piante di marijuana che erano in fase di coltivazione e dell’altezza di quasi un metro e mezzo ciascuna, oltre tre chili e mezzo di marijuana già essiccata e a 10 grammi di hashish.

Col quantitativo di stupefacente scoperto, ed in base al principio attivo in esso contenuto, si sarebbero potute ricavare circa 13.700 dosi da mettere in vendita al dettaglio.

L’uomo dovrà ora rispondere di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.