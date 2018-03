Diodati nuovo nuovo referente regionale First-Cisl per le Bcc calabresi

Il consiglio regionale della First Cisl Calabria ha eletto Damiano Diodati, dipendente BCC Sviluppo, nuovo referente del coordinamento regionale Cooperfirst, il settore dedicato ai lavoratori del Credito Cooperativo e della Cooperazione della Sigla.

"Siamo molto soddisfatti per questa nomina – ha affermato il segretario regionale Giovanni Gattuso – che è stata frutto di un percorso che ha coinvolto tutte le RSA First Cisl della nostra regione che, all’unanimità, hanno espresso fiducia al collega Damiano Diodati. Come segreteria regionale abbiamo fatto nostra questa indicazione che è stata poi approvata all’unanimità dal Consiglio Regionales".

"Il sistema del credito cooperativo – ha ribadito il neo referente Diodati - negli ultimi anni ha subito delle perdite in tutta Italia, ma in particolar modo in Calabria. Tale situazione che non è imputabile di certo all’operato dei dipendenti, e questo porta la nostra sigla sindacale ad essere vicina a tutti lavoratori del sistema credito cooperativo al fine di mantenerne il livello occupazionale, considerato che tutti i lavoratori da sempre lavorano con dedizione, amore e onestà in questo settore particolarmente delicato".

Apprezzamento per la nomina è giunto anche dal coordinatore nazionale Cooperfirst, Giovanni Sentimenti.