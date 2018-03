Lutto nel mondo del calcio, muore Astori: rinviata la giornata di serie A

La serie A di Calcio si ferma per la morte di Davide Astori. Il commissario straordinario della Lega, Giovanni Malagò ha deciso di rinviare a data da destinarsi tutte le gare della 27/a giornata in programma oggi dopo la tragica scomparsa del capitano della Fiorentina.

A dare la notizia della morte del difensore 31enne, è stata la stessa società viola con una nota sul suo sito intenret in cui si è detta "profondamente sconvolta" per il decesso dei capitano che è stato colto da un malore.

“Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori” si legge sul sito ufficiale della società dei Della Valle.

Astori è morto durante la notte a Udine nell’albergo Là di Moret in cui la sua squadra, la Fiorentina, pernottava in attesa della partita di oggi.

Il calciatore era il capitano della squadra allenata da Stefano Pioli nonché centrale della nazionale italiana, lascia la compagna Francesca e la figlia Vittoria di due anni.

Ancora non ufficiali le cause del decesso: il Tg3 Rai della Toscana parla di arresto cardiocircolatorio, un infarto.

IL CORDOGLIO DEL CROTONE

Anche il Crotone Calcio, che oggi avrebbe dovuto affrontare il Torino, ha voluto partecipare il suo cordoglio: “Siamo sconvolti. Non ci sono altre parole per esprimere il nostro sgomento e dolore in questo terribile momento” afferma la società pitagorica esprimendo il proprio “profondo dolore e le più sentite condoglianze alla famiglia di Davide Astori e alla famiglia della AC Fiorentina”