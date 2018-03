Ministro Minniti vota a Reggio, poi rientra a Roma

Ha votato stamattina a Reggio Calabria il ministro dell'Interno Marco Minniti.

Minniti, era arrivato a Reggio Calabria, città dove risiede, nella serata di ieri, oggi si è recato nel seggio della scuola "Bernardino Telesio" del quartiere popolare di "Modena- Ciccarello".

Dopo avere espresso il voto, ha salutato il presidente e tutti i componenti del seggio per poi dirigersi in aeroporto per raggiungere Roma dove dal Viminale seguirà le operazioni di voto.