Concorso Touring Club, scatto di Pentedattilo in cima alla classifica

È di Gianpiero Taverniti, la foto al primo posto della classifica dei borghi d’Italia più belli indetto dal Touring Club. Il fotografo, che ha immortalato Pentedattilo di notte, è in cima alla classifica per il contest fotografico che terminerà proclamato a fine marzo. Da fine settembre, infatti, all'interno del sito www.touringclub.it, che conta 1332 voti iscrizione validi, sono stati 6691 i like assegnati all'immagine del borgo gioiello del reggino, con circa 10 mila visualizzazioni su Google ed oltre 250 commenti di apprezzamento.