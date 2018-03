Brutto pari casalingo per il Futsal Kroton che dopo la sconfitta di sabato scorso non riesce ad andare oltre il 5-5 interno contro lo Sporting Club Corigliano. I crotonesi non sono stati in grado di fare bottino pieno delle due consecutive gare interne, anzi hanno racimolato solo la miseria di un punto. Dopo queste due mancate vittorie ed anche a seguito dei risultati della squadre che la precedono la squadra crotonese rimane impantanata quasi definitivamente nella zona play out.

La partita di oggi era di vitale importanza, molto sentita e ci si aspettava una reazione decisa dopo la sconfitta dello scorso sabato ma nella ripresa i ragazzi di mister Raso hanno smesso di giocare favorendo i non superiori ospiti, abili solo a sfruttare gli errori dei crotonesi. Lo Sporting al 10 minuto si porta in vantaggio con Bianco che un tiro da fuori insacca, un minuto dopo Basile chiude in rete per il Futsal Kroton una triangolazione, la rete da fiducia ai crotonesi che siglano altre tre reti con Arcuri per due volte e con Pugliese, reti che portano il risultato sul 4-1.

Nella ripresa ci si aspetta che il Futsal Kroton continui a macinare gioco ed a chiudere definitivamente la gara ma incomprensibilmente i crotonesi smettono di giocare e subiscono subito due reti che riaprono la gara siglate entrambe da Benenati. Sul 4-3 i crotonesi hanno un sussulto ancora con Arcuri che sigla il gol del 5-3 (terza rete personale, migliore in campo),il gol siglato a cinque minuti dalla fine illude il Futsal Kroton, convinto di aver chiuso la gare ed invece gli ospiti approfittando delle amnesie dei locali siglano altre due reti con Bianco e Granata, gol che portano il risultato sul definitivo 5-5. Sabato prossimo gara difficile per i gialloneri di Raso che saranno impegnati a Cirò Marina contro la locale squadra attualmente posizionata nelle parti alte della classifica. Da segnalare l’ottima direzione di gara del signor Guerra di Catanzaro.

Futsal Kroton: Oliverio, Rizzuti, Perri, Basile, Marullo, Migale, Arcuri Fabio, Manfredi, Pugliese, Catanzaro, Lerose. Allenatore: Raso Vincenzo. Sporting Club Corigliano: Caputo, De Luca, Granata, Riforma, Montalto, Lento, Benenati, Bianco, Ambrosio, Curti, Sammarro. Allenatore: Busa. Marcatori: 10 min. pt. Bianco (SPO), 11 min. pt. Basile (FK), 15 e 28 min. st. Arcuri F. (FK), 30+1 min. pt. Pugliese (FK), 7 e 13 min. st. Benenati (SPO), 30+1 min. st. Bianco (SPO), 30+2 min. st. Granata (SPO).