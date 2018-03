Slow Food. Liceali crotonesi in visita al Museo della liquirizia

Gli studenti delle classi IIIA, III F e VA del Liceo Classico Pitagora del Capoluogo crotonese sono stati accolti dalla Città del Codex nell’ambito di un evento promosso dal Convivium di Crotone in visita alla Fabbrica ed al Museo Storico della Liquirizia.

Una full immersion di 100 ore totali e di lezioni frontali in cui i ragazzi sono stati seguiti e coordinati dai docenti Ada Fabiano, Mariella e Filomena Cosentino che scaturisce dall’originale progetto di alternanza scuola-lavoro (primo ed unico proposto ed attuato da Slow Food, da Crotone, in Italia), format divenuto obbligatoria dall’anno scolastico 2015-2016 per tutti gli studenti delle classi terze del secondo ciclo di produzione.

L’intuizione è nata da Antonio D'antonio e di Luigi Monaco, rispettivamente fiduciario della Condotta pitagorica e rappresentante di Slow Food Calabria, che hanno proposto ai dirigenti delle scuole di Crotone una collaborazione incentrata sui temi dell’economia circolare ed eco-sostenibile e dello sviluppo territoriale durevole.

Nel corso dei 4 anni in cui la collaborazione con le scuole è stata attivata, sono stati infatti portati a conclusione percorsi di alternanza su oltre 250 studenti.