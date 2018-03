Sanzioni da 3mila euro nel Vibonese: denunciate anche due persone

Per garantire la sicurezza dei cittadini i Carabinieri di Serra San Bruno hanno eseguito ieri dei posti di blocco in alcuni punti nevralgici di Soriano Calabro.

Sono stati circa cento i soggetti identificati e 70 i veicoli verificati; denunciato inoltre un 35enne originario di Pizzoni (S.A.), trovato in possesso di un coltellino vietato e un 49enne (G.F.), originario di Serra San Bruno, per guida in stato di ebrezza.

Il bilancio complessivo dei servizi di pattugliamento svolti ieri consiste in 25 perquisizioni veicolari e personali e circa 35 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 3000 euro.