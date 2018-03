Universo Minori dona scarpe a diciotto detenuti del carcere minorile

Regalare delle scarpe porta in sé un significato simbolico ovvero l’augurio verso un cammino sempre sostenuto da buone basi sulla retta via.

È con questa intenzione che l’associazione “Universo Minori”, guidata dal presidente Rita Tulelli, ha deciso di donare alcune scarpe a diciotto ragazzi ospiti dall’Istituto Penale per i Minorenni “Silvio Paternostro” di Catanzaro. Ad accogliere i rappresentanti di Universo Minori c’erano il direttore Francesco Pellegrino e gli educatori dell’Istituto che hanno poi distribuito i doni agli ospiti della struttura costituita per la maggior parte a ragazzi lontani dalle loro famiglie e stranieri che non hanno nessun familiare accanto su cui fare affidamento.

“Questi ragazzi – traccia la nota - vengono imprigionati perché hanno commesso azioni criminali e punibili dalla legge, ma ascoltandoli è facile capire che hanno alle spalle situazioni difficili, di abbandono, di violenza fisica e psicologica, di sfruttamento e soprattutto provengono da ambienti in cui regna la microcriminalità”.

L’Associazione si augura che “una volta scontata la pena i ragazzi vengano reintegrati nel tessuto sociale e che abbiano dei valori in cui credere”.