Crotone. Giornalista aggredito, denunciato 23enne

È stato denunciato il responsabile dell’aggressione al cronista crotonese Giuseppe Laratta, aggredito martedì scorso mentre svolgeva un servizio giornalistico per l’emittente televisiva con la quale collabora.

Si tratta di un 23enne, con precedenti di polizia in materia divieto di accesso a manifestazioni sportive, ed ora accusato di lesioni personali.

Secondo i fatti il giovane avrebbe insultato e minacciato Laratta, colpendolo prima alle spalle per poi sferrargli un pugno e sottrargli infine la telecamera usata per le riprese: il tutto è avvenuto in un terreno adibito a ricovero dei senzatetto realizzato della Croce Rossa. Ne è seguita l'immediata denuncia alla Questura di Crotone.