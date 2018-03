Rossano. Nel cortile un’auto rubata, poi un fucile pronto all’uso: scatta l’arresto

Un’auto senza targhe e con il telaio punzonato. Poi, un fucile carico e pronto all’uso. Infine della droga: cocaina, eroina e marijuana.

È quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato di Rosano nel corso di un controllo sul territorio eseguito per contrastare i diversi reati predatori ma anche lo spaccio di stupefacenti: il bilancio delle attività, alla fine, è stato di due persone arrestate.

Il primo per cui sono scattate le manette, ed è finito per ora nella casa circondariale di Castrovillari con l’accusa di detenzione di arma clandestina e ricettazione, è un 26enne del posto, G.A.

Durante una perquisizione eseguita ieri pomeriggio in contrada da Valletta, sempre a Rossano, i poliziotti gli hanno trovato una Nissan Patrol senza targhe con il telaio punzonato che era parcheggiata nel cortile dell’abitazione, oltre ad un fucile semi automatico calibro 12 con tanto di munizioni, con la matricola abrasa, carico e pronto a sparare.

Nella serata dello stesso giorno, invece, la Squadra Volante, sempre durante una perquisizione domiciliare avvenuta in contrada Sant’Irene, ha arrestato in flagranza di furto aggravato di energia elettrica un noto pregiudicato 67enne che aveva creato una cassetta di derivazione con la quale si era collegato, tramite un cavo, ad un palo della luce poco distante dall’abitazione. L’uomo è stato posto ai domiciliari.

Infine, gli agenti del commissariato cittadino hanno effettuato altre e numerose perquisizioni in zone ad alta densità criminale sequestrando diversi involucri di stupefacente (cocaina, eroina e marijuana) che era nascosto nel giardino condominiale di un edificio del centro. Sono in corso delle indagini per risalire al possessore della droga.