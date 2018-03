Corso di primo soccorso al 2° reggimento aviazione dell’esercito “Sirio”

Presso la Caserma “C. Calò” di Lamezia Terme, personale qualificato appartenente all’Unità Territoriale Calabria del Corpo Militare Speciale E.I. - A.C.I.S.M.O.M. (Associazione Cavalieri Italiani Sovrano Militare Ordine di Malta ) ha tenuto un corso formativo e qualificativo di BLS-D (Basic Life Support & Defibrillation) al personale militare del 2° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Sirio” .

Scopo del corso, organizzato dal Comandante del 2° Sirio, Tenente Colonnello Maurizio Sabbi e dal responsabile territoriale del corpo militare E.I. - A.C.I.S.M.O.M. per la Calabria, Tenente Colonnello medico Marco Scicchitano, è quello di far apprendere e mantenere in costante aggiornamento, al personale di prossimo e futuro impiego nei teatri operativi esteri, i protocolli standardizzati ed internazionali per la corretta esecuzione delle manovre atte a mantenere i parametri vitali del paziente, conseguendo inoltre, gratuitamente, il brevetto BLS-D.

In particolare consisterà nel comprendere l'importanza dell’attivazione della "Catena della sopravvivenza" rappresentata principalmente dalla rianimazione cardiopolmonare di base (BLS) e dall’utilizzo precoce della defibrillazione (D) in attesa della rianimazione cardiorespiratoria avanzata (ACLS) eseguita dal medico anestesista-rianimatore.

L’attività si colloca nell’ambito di una pluriennale collaborazione che vive già da tempo tra ACISMOM e 2° “Sirio” andando a consolidare ulteriormente i già stabili rapporti istituzionali esistenti.