Auto sbanda in galleria: complesso intervento della Polizia, un ferito grave

Un grave incidente stradale si è registrato nella serata di mercoledì scorso all’interno di una galleria dell’autostrada “A/2 Mediterranea”, nel reggino.

Immediato l’intervento di una pattuglia della Polizia Stradale che ha constatato che un’autovettura, condotta da un 25enne e con passeggero un 45enne, mentre percorreva l’autostrada con direzione di marcia nord-sud, dopo aver imboccato la galleria “Vardaru”, ha iniziato a sbandare pericolosamente sbattendo, priva di controllo, contro un new-jersey in cemento.

L’intensità del traffico particolarmente ridotto a causa delle condizioni meteo avverse, ha fatto sì che nell’incidente non venissero coinvolte altre persone e mezzi. I due feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria e visitati. In considerazione dell’aggravarsi delle condizioni di salute, uno dei due è stato giudicato in prognosi riservata.

Il traffico veicolare non ha subito conseguenze, anche grazie al fatto che la complessa attività di viabilità è stata assicurata dal personale della Polizia Stradale coadiuvato da un equipaggio del Commissariato di Palmi che, giunto sul posto, si prodigava a fornire il necessario ausilio.