Nuoto. Partita della Rari Nantes contro San Mauro, Ape: “vogliamo riscattarci”

Domani la Rari Nantes Crotone sarà ospite al Palacasoria di Napoli contro i padroni di casi del San Mauro Nuoto. Sarà un incontro importante soprattutto per due motivi: il primo è riprendere immediatamente il percorso di crescita di squadra intrapreso dall’inizio del campionato e bruscamente interrotto sabato scorso contro la capolista Cus Uni Me; non tanto per la sconfitta in sé quanto piuttosto per la prestazione al di sotto delle aspettative.

Il secondo motivo è cercare una immediata reazione alla battuta di arresto, alle sanzioni subite (Bezic) e agli infortuni registrati in settimana (Amatruda e Candigliota su tutti).

“La società Rari Nantes è rimasta molto amareggiata dalle risultanze della partita contro il Cus Messina. Non tanto per la sconfitta, che ci può stare, e che non influenza e non incide in alcun modo sull’obiettivo finale prefissato, quanto piuttosto nei modi, nella prestazione e per quanto accaduto durante e dopo la partita. Vogliamo riscattarci, in campo e fuori. Tecnicamente e come immagine – ha dichiarato il presidente Emilio Ape. Abbiamo la voglia e la necessità di reagire, tutti insieme.” La partita di domani si preannuncia ostica.

“Il San Mauro Nuoto merita molto di più dei sei punti in classifica. E vorrà dimostrarlo, soprattutto di fronte al proprio pubblico - ha invece dichiarato il difensore Daniele Fusto - è ben allenata e con atleti giovani e da un futuro importante. Una struttura societaria molto molto seria. Ci sarà da stare attenti. Giocare con intelligenza. Dobbiamo farci trovare pronti e riscattarci subito”.