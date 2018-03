Rubati accumulatori tensostruttura per senzatetto. Sindaco: disgustato

"Soggetti ignoti ma accertati sconsiderati hanno rubato quattro accumulatori che servivano a gonfiare le tende e riscaldarle che erano state messe a disposizione dalla Protezione Civile Regionale per l’allestimento della tensostruttura che il Comune insieme a Croce Rossa, Augustus e Prociv avevano allestito nei giorni scorsi per accogliere i senza tetto per le basse temperature registrate in città.

Sul luogo del furto - si legge in una nota del Comune di Crotone - si sono recati con le Forze di Polizia e dei Carabinieri il Consigliere Enrico Pedace della task force comunale, il comandante della polizia locale Francesco Iorno, il coordinatore del Centro Operativo Comunale Francesco Ciccopiedi e i rappresentanti delle associazioni".

“Sono disgustato. E’ una delle azioni più basse che si può compiere. Rubare a chi già non ha niente non ha nulla di umano. Un gesto ignobile che mi amareggia come uomo e come sindaco e offende tutta la comunità cittadina Questi farabutti non ci fermeranno. Andiamo avanti insieme a tutti coloro che credono nella solidarietà e nella dignità della persona” dichiara il sindaco Ugo Pugliese.