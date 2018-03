Si svolge domani il concorso di Miss mamma italiana 2018

Domani, presso la sala ricevimenti di un rinomato hotel in Contrada Ricota Grande di Thurio (tra il comune di Corigliano e Sibari), si darà vita al Concorso di Miss Mamma italiana 2018. All'evento, organizzato nei minimi dettagli dal Manager Mimmo Luzzi in collaborazione con Anna Celestino possono partecipare donne con una fascia d'età dai 20 ai 55 anni.

Nel corso della serata, come da programma, sono previste, oltre a momenti di musica e di intrattenimento, due uscite: la prima in abito elegante o casual, la seconda uscita, invece, prevede una prova di abilità, da sola o con il proprio partner e figli, cimentandosi nel canto, nella recitazione, in una barzelletta ed altro ancora.

Ci saranno due categorie: Miss Mamma dai 20 ai 35 anni e Miss Mamma Gold dai 36 ai 55 anni. Il Concorso è seguito da diversi organi di stampa o mass-media a diffusione regionale e nazionale.

Le concorrenti saranno giudicate, per l'occasione, da una giuria qualificata formata da esperti nel settore e non solo.