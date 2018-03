Incidente stradale a Lamezia, auto in un canalone: due feriti, uno è grave

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in località Trigna a Lamezia Terme.

Nel sinistro sono state coinvolte due auto, che si sono scontrate: ad avere la peggio una Citroen C3 Picasso che, per cause ancora in corso di accertamento, ha finito la sua corsa in un canale attiguo alla sede stradale.

Il ferito più grave è stato trasportato con l’elisoccorso presso una struttura ospedaliera di Catanzaro. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale del capoluogo con il supporto di una unità del Saf Fluviale, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi del caso e al personale del 118.