Zes, Cgil alla Giunta: “Inserire anche i porti di Reggio”

La Filt-Cgil di Reggio chiede alla Giunta regionale di “inserire anche i porti di Reggio e Villa, l'area industriale di Campo Calabro e la Jonica fra le aree di intervento della ZES. Escludere queste aree sarebbe una ingiustizia imperdonabile. Il sindaco si svegli dal torpore, svolga il suo ruolo, difenda gli interessi del suo territorio”.

Ed esulta a metà la segreteria Filt-Cgil di Reggio Calabria-Locri. Perché se da una parte esprime soddisfazione per la “pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle norme stabilite dal Governo sulle Zes”, dall’altra mette in evidenza che “i porti di Reggio e Villa San Giovanni, oltre all'intera area della locride, sono fuori dai benefici della ZES. Uniche aree in Calabria – continua la Cgil - a non è una questione di campanile perchè i presupposti ci sono tutti a cominciare dall'area industriale di Campo Calabro prospiciente al porto di Villa e cerniera di congiunzione fra Gioia Tauro e Reggio Calabria”.