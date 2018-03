Podella (Cia): “Plt, sblocco dei pagamenti Arcea. Grazie a Martina e Oliverio”

Nicodemo Podella

“Oggi è una giornata importante per gli allevatori calabresi e per la Calabria: l’annunciato imminente provvedimento ministeriale del Ministro Martina, che consentirà di rendere eleggibili i pascoli riconducibili alle Pratiche Locali Tradizionali (Plt) rendono giustizia alle tante battaglie che la nostra Organizzazione ha condotto nei mesi scorsi, e anche alla sensibilità dimostrata dalla Regione Calabria e dal Ministro Martina, nei confronti del mondo allevatoriale calabrese e meridionale. Gli allevatori sapranno riconoscere una buona norma che andrà a sanare o meglio reinterpretare le norme di gestione delle Plt e consentirà a tantissimi allevatori – in specie quelli che utilizzano, appunto, pascoli tradizionali di vedersi sboccati i pagamenti da Agea e Arcea”.

Lo annuncia il presidente della Cia Calabria, Nicodemo Podella.

“Siamo stati costantemente informati dal Consigliere delegato Mauro D’Acri e dallo stesso Presidente Mario Oliverio sugli sviluppi del lavoro certosino e rigoroso portato avanti dal Dipartimento Agricoltura e da Arcea per il riconoscimento del pascolo nelle zone boschive – spiega la nota - avendo sempre presente la delicatezza della questione e soprattutto che andava a interessare aree importanti della nostra Regione e soprattutto allevatori che attraverso la loro eroica tenacia, si ostinano a rendere a tutti i calabresi e all’Italia un prodotto unico nel suo genere ma di grandi e importanti potenzialità”.

“Con il Presidente dell’Ara Raffaele Portaro, abbiamo incontrato il Ministro Martina a Roma, insieme al Direttore di Agea - riferisce Podella – e lo abbiamo, ancora una volta, informato della necessità e della giustezza di affermare il sacrosanto diritto degli allevatori calabresi e di vaste aree del Mezzogiorno, di vedersi riconosciuta una pratica, che si perde nella notte dei tempi, ovvero quella di pascolare - che fa il paio anche con il tenere pulito e quindi riparare dagli incendi - aree da cui i nostri animali – soprattutto il bovino di razza Podolica - ricavano il loro sostentamento. Grazie Presidente Oliverio e grazie Ministro Martina a nome di tutti gli allevatori calabresi della Cia”.

Tante aziende stavano per chiudere le proprie stalle e adesso ricominciano a respirare.

“Sicuramente ci vorranno i tempi tecnici necessari e gli allevatori sapranno, questa volta, aspettare pazientemente, riconoscendo, finalmente, alla politica – quella regionale, non solo calabrese, e quella nazionale, di avere saputo affrontare la spinosa questione delle Plt e di avere trovato la giusta soluzione”.